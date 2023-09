Numa Group vara un aumento di capitale da 59 milioni di dollari

Ammonta a 59 milioni di dollari l’aumento di capitale di Numa Group, la società nata a Berlino nel corso del 2019. Si tratta di un finanziamento condotto da Verlinvest che consentirà all’azienda di espandere la propria piattaforma digitale in tutta Europa.

“Numa digitalizza l’esperienza di ospitalità – spiega l’azienda in una nota -, dalla prenotazione della camera in pochi secondi, al check-in e check-out online, call center via WhatsApp, e offre agli ospiti l’opportunità di prenotare servizi aggiuntivi ed esperienze locali. Fornisce una soluzione veloce per consumatori che sono sempre più esigenti, per organizzare i soggiorni in modo digitale”.



“La nostra mission in Numa è creare una nuova categoria nell’ospitalità, che incontri ile esigenze dei consumatori moderni – spiega il ceo e cofondatore Christian Gaiser (nella foto) -. Siamo solo all’inizio, rispetto al tema della digitalizzazione e al rafforzamento dell’esperienza completa di viaggio. Noi siamo sempre più impegnati a creare una connessione tra i nostri ospiti e le città che stanno visitando. Con maggiore potenza finanziaria, possiamo accelerare lo sviluppo continuato della nostra tecnologia proprietaria leader di mercato, mantenendo un bilancio solido”.