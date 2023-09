Numa Group sbarca a Parigi con i suoi boutique apartment

Una nuova proprietà per Numa Group, che prosegue al sua espansione in Europa con una struttura a Parigi in apertura nell’estate 2024. La struttura parigina, che dispone di 40 camere e 78 letti, si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont. La proprietà è a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est.

Con il lancio a Parigi, Numa Group è ora presente sul mercato in 10 paesi e in 27 città europee con oltre 4.500 unità.



“Siamo felici di lanciare il modello di Numa in Francia con la nostra prima proprietà in una città cosmopolita come Parigi – dice Tanguy Lormier, expansion manager di Numa Group -. La Francia ha il maggior volume di turismo a livello mondiale e Parigi è la destinazione più popolare in Europa. La capitale francese si adatta quindi perfettamente al nostro concept ed è il punto di partenza ideale per la nostra espansione nel mercato francese”.



Sul lungo termine, spiega il presidente di Numa Group Dimitri Chandogin, si prevede un’espansione su altre città francesi. “Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”.