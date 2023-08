Numa Group continua la sua corsa: i piani per crescere

Continua la crescita di Numa Group, che ha rafforzato gli asset gestiti per oltre 1,5 miliardi di euro. Il provider di boutique apartment prosegue la sua espansione rinforzando la presenza nei mercati chiave come Germania, Italia e Spagna, nonché esportando il suo modello di business in Norvegia, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca e Svizzera.

Il portfolio di Numa si compone di appartamenti in città, situati in edifici di valore artistico-culturale; e di proprietà in location di primo piano nelle principali destinazioni turistiche europee.



I piani

"Abbiamo realizzato un’espansione in location di primo piano nei nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il resto dell’anno, anche nelle condizioni attuali del mercato - commenta in una nota Christian Gaiser, ceo di Numa Group -. Stiamo pianificando un’espansione massiccia sui mercati attuali e rafforzeremo la presenza di Numa in Francia, Uk, Irlanda e nei paesi del Nord”.



"Osserviamo che il segmento dei boutique apartment è in continua crescita – aggiunge il presidente Dimitri Chandogin -. In contrasto con gli hotel tradizionali e il mercato degli appartamenti accessoriati, il concept digitale di Numa è significativamente più resistente in merito alle influenze macro-economiche. Nel passato, negli anni di grande sfida, noi siamo stati in grado di dimostrare più volte che possiamo affrontare diverse situazioni di mercato allo stadio embrionale. Questo rende il modello di business di grande richiamo, specialmente per gli investitori”.