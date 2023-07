Numa Group cresce in Europa, sei nuove strutture a Praga

Numa Group prosegue nel suo percorso di crescita europeo rafforzandosi in Repubblica Ceca, dove oggi ha raggiunto quasi 6mila mq di superficie a Praga, con 167 unità abitative e 334 letti.

I sei nuovi boutique apartment completamente digitali di Numa Group nella capitale ceca sono già prenotabili e aperti agli ospiti e si trovano tutti nel centro città, non lontani dal fiume Moldava e da Piazza Venceslao, in una posizione ideale per i viaggiatori business e leisure, che possono beneficiare di ottimi collegamenti, e circondati da locali notturni, negozi e attrazioni culturali.



Un mercato prioritario

“Per Numa - spiega Philipp Rohweder, direttore Real Estate di Numa Group - la Repubblica Ceca, e Praga in particolare, è un mercato fondamentale dell’Europa orientale, con un enorme potenziale futuro. Questo lancio è di notevole importanza, per quanto riguarda la nostra strategia di crescita europea. Siamo assolutamente convinti che il nostro comprovato modello di business si adatti perfettamente alle caratteristiche del mercato locale”.



Con le ultime aperture il gruppo, sbarcato in Italia a ottobre 2021 con strutture a Roma, Milano e Firenze, presidia oggi 20 città di primo piano in 9 Paesi europei.



Tecnologia per l'hospitality

“Come principale operatore europeo di accomodation basate sulla tecnologia – sottolinea Ladislav Szabo, Real Estate Expansion di Numa Czechia – Numa è sulla strada giusta per raggiungere il proprio obiettivo di definire una nuova generazione di soluzioni nel mondo dell’ospitalità. Ora siamo pronti per innovare il mercato anche a Praga. La nostra esperienza si basa nella possibilità di offrire a clienti e istituzioni soluzioni pienamente integrate e basate sulla tecnologia per il mondo dell’ospitalità”.