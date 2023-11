Numa accelera in Europa, acquisita la piattaforma di serviced apartment Yays

Numa Group accelera la sua espansione europea aumentando la presenza nei Paesi Bassi, Belgio e Francia grazie all’acquisizione, da Proprium Capital Partners, di Yays, una piattaforma di serviced apartment con headquarter ad Amsterdam.

Yays gestisce 489 unità in Olanda, Belgio e Francia e una serie di proprietà di prossima apertura a Madrid, Francoforte e l’Aia, con altre 124 unità.

Numa ha di recente raggiunto 1,5 miliardi di euro in real estate asset per la gestione di oltre 4.700 camere e appartamenti nelle 28 principali città europee. Yays aggiungerà circa un 20% di nuove unità al portfolio di proprietà Numa, arrivando a un totale di oltre 5.200 unità.



"Una nuova categoria dell'ospitalità"

“La nostra mission come Numa - sottolinea Christian Gaiser, ceo e co-founder of Numa Group - è creare una nuova categoria nell’ospitalità, che incontri le esigenze dei consumatori moderni. Siamo solo all’inizio in termini di digitalizzazione, abbiamo rafforzato l’intera esperienza di viaggio e ci adoperiamo per connettere meglio i nostri ospiti alla scoperta delle loro città preferite”.



Yays, aggiunge, offre un portfolio ricco di attrattive, con proprietà con rating stellari e un’alta soddisfazione dei clienti “in mercati in cui Numa non è ancora presente. Inoltre, Yays è il perfetto punto di partenza per sviluppare una posizione primaria nei mercati chiave di Amsterdam e Parigi, due delle Top 10 destinazioni in Europa”.

Foto: @NUMA Group