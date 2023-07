Hilton porta in Repubblica Dominicana il primo Garden Inn

Debutta anche in Repubblica Dominicana il brand Hilton Garden Inn. La struttura nuova del gruppo sorge sulla spiaggia di La Romana, ha 130 camere e offre ai suoi ospiti una posizione panoramica con vista sul Mar dei Caraibi, tra Punta Cana e la capitale Santo Domingo.

Il richiamo alla tradizione locale

L’Hilton Garden Inn La Romana è vicino all’aeroporto internazionale di La Romana e al terminal crocieristico, mentre lo scalo di Punta Cana dista 80 km.



Nella progettazione del design si è fatta molta attenzione a richiamare la tradizione locale attraverso l’uso di toni e materiali naturali; le camere, spiega TopHotelNews, hanno tutte balcone privato e tra i servizi ci sono una lobby aperta, The Garden Grill per la cucina locale e internazionale, The Garden Bar, un negozio da asporto aperto 24 ore su 24 e un self-service bar.



“Con oltre 970 hotel in tutto il mondo e la più grande pipeline del gruppo Hilton nei Caraibi e in America Latina, il brand Hilton Garden Inn continua a mostrare una crescita notevole nella regione” commenta Alan Roberts, brand leader di Hilton Garden Inn.



La new entry della Repubblica Dominicana è adatta alla clientela leisure, ma anche a quella business, grazie a spazi per eventi e meeting che possono ospitare fino a 400 persone. L’hotel dispone anche di un centro fitness sempre aperto e di una piscina a sfioro e lo staff della struttura organizza escursioni all’isola di Catalina e attività sportive adrenaliniche come lo snorkelling o la zipline, oltre a uscite per sport acquatici e partite di golf.