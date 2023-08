Hilton si rafforza in Giappone e debutta sull'isola di Miyako

Grazie al suo patrimonio naturalistico, tra foreste di mangrovie e barriere coralline mozzafiato, e alle esperienze culturali uniche che vi si possono fare l’isola giapponese di Miyako sta diventando una delle mete turistiche più ambite del Paese.

Questo il motivo per cui Hilton ha deciso di investire sulla destinazione aprendo l’Hilton Okinawa Miyako Island Resort, la proprietà che segna il debutto del gruppo sull’isola, a circa 300 km a Sud-Ovest dell’isola principale di Okinawa.



Camere e servizi

L’hotel - che dispone di 329 camere di cui 56 executive e 11 suite con accesso esclusivo all’Executive Lounge - è adiacente all’incontaminata Miyako Sunset Beach e vanta quattro ristoranti e bar, tra cui uno specializzato in cucina italiana, oltre allo Yunai Rooftop Bar che propone cocktail nelle ore notturne. A disposizione degli ospiti, come spiega hospitalitynet.org, anche tre piscine all’aperto rispettivamente per famiglie, per adulti e per bambini, oltre a due al coperto, una palestra e un centro benessere. Per i bambini viene organizzato un miniclub, ma il resort è anche a vocazione business, dal momento che è dotato di una ballroom di oltre 200 mq e diverse sale riunioni.