Repubblica Dominicana e Cuba, firmato l'accordo per i voli

Aumentare il flusso di voli tra Repubblica Dominicana e Cuba, per favorire la ripresa dell’inbound internazionale nei due Paesi caraibici. Questo lo scopo dell’accordo firmato da José Marte Piantini, presidente del Consiglio dell’Aviazione Civile della Repubblica Dominicana e Armando Luis Daniel Lopez, presidente dell’Istituto di Aeronautica Civile di Cuba.

L’intesa è stata sottoscritta anche da Eduardo Rodríguez Dávila, ministro dei Trasporti della Repubblica di Cuba, e Juan Carlos Salazar, Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (Icao). La firma del documento conclude le trattative avviate attraverso il Civil Aviation Board e aggiorna il precedente accordo in materia, firmato a L'Avana, Cuba, il 9 dicembre 2005.



“Questa firma – ha dichiarato a dominicantoday.com Marte Piantini – genererà benefici per i vettori che volano tra i due Paesi, che rappresentano due delle economie più importanti dei Caraibi e, ora, si avvicinano di più dal punto di vista commerciale e turistico”.



Marte Piantini ha sottolineato poi che Cuba “è il settimo mercato caraibico più attivo per la Repubblica Dominicana in termini di trasporto passeggeri tra i collegamenti nei Caraibi”. Ha sottolineato che nei primi cinque mesi del 2023 sono stati 11mila i viaggiatori trasportati da e per Cuba.