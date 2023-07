Motto by Hilton fa il bis a New York, nuovo smart hotel a Times Square

Hilton porta il proprio brand Motto by Hilton a Times Square, il secondo hotel con questo marchio a New York dopo quello già inaugurato nel quartiere di Chelsea.

Nel mese di agosto New York amplierà così la propria offerta alberghiera con 400 camere di categoria midscale, molte delle quali comunicanti. Si tratta di una struttura disegnata seguendo la classica configurazione da ostello con letti singoli e letti a castello, oltre a quelli pieghevoli da riporre facilmente all'interno della parete per massimizzare gli spazi. Come riporta travelweekly.com il Motto ospiterà anche The Alderman, un ristorante stile diner ispirato agli inizi del XX secolo. G. G.