ao Hostels, fine anno in ascesa: occupazione media all’80%

Un anno buono per ao Hostels Italia. Nel secondo semestre (giugno-dicembre), il Gruppo registra un’occupazione media dell’80%, con le due strutture di Mestre sempre piene. Nel 2022 il brand mette a segno anche un aumento del fatturato del 26% rispetto al 2019.

Sul fronte delle presenze, in aumento del 75% i turisti stranieri (tedeschi, inglesi e spagnoli) e del 25% gli italiani.



“Possiamo affermare con tranquillità che questo 2022 non solo ci ha stupiti, ma è stato addirittura l’anno migliore di sempre - commenta in una nota Annalia Bassi, nuova responsabile vendite internazionale di ao Hostels -. Da inizio anno si sentiva che il vento era finalmente cambiato, le persone hanno iniziato a viaggiare con meno timore e i risultati non si sono fatti attendere, soprattutto dall’estate in poi”.



Ottimi numeri per la fine del 2022 e Carnevale 2023. “Anche gli ultimissimi giorni di quest’anno saranno caratterizzati dal pienone per le nostre due strutture di Mestre – spiega Bassi -. Al momento, infatti, registriamo un 92% di occupazione camere per il 31 dicembre e poco meno nella prima notte del 2023, ma la previsione è che avremo tutte le camere al completo.” Nonostante manchino ancora due mesi, anche i dati di occupazione nell’ultimo weekend di Carnevale sono già molto incoraggianti e attualmente superano il 50%”.