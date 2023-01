ao Hostels: “Il 2022 anno migliore della nostra storia”

Un anno record il 2022 per ao Hostels. Con oltre 5,55 milioni di pernottamenti e una crescita superiore ai 100 milioni di euro sul 2021, l’azienda archivia la stagione migliore della sua storia.

“Abbiamo salutato un 2022 particolarmente dinamico – spiega in una nota Oliver Winter, ceo del gruppo -. C’è stata un’importante crescita a livello di assunzioni, ampi investimenti nella digitalizzazione e sostenibilità, ma anche tanti premi e riconoscimenti che ci hanno dato energia e motivazione per guardare con ottimismo all’anno nuovo”.

Nel corso dell’anno, ao Hostel si è focalizzata in particolar modo su tre settori: quello delle risorse umane, con l’inserimento di circa 600 persone; quello della digitalizzazione, con l’implementazione dell’app e l’introduzione della chiave digitale; e quello della sostenibilità, pianificando per i prossimi tre anni l’investimento di circa 20 milioni di euro.



Novità di prodotto

Sul fronte del prodotto, novità della passata stagione è stata l’acquisizione dell’ostello di Berlino Hauptbahnhof, preso in affitto diversi anni fa. Non si è fermato, inoltre, il piano di espansione: in particolare hanno preso forma i progetti di nuove aperture come il primo ostello a Barcellona e il terzo in Italia (a Firenze), nella prima parte del 2024. “Stiamo valutando e studiando la possibilità di aprire i nostri ostelli anche a Roma e Milano, oltre ad Atene, Lisbona, Glasgow e Stoccolma”, ha annunciato Winter.



I gruppi si sono affermati come uno dei principali target.



Sul tema del caro energia e dell’incremento dei prezzi, il fondatore di ao Hostels si mostra fiducioso: “La nostra efficienza e le dimensioni ci permettono di poter garantire offerte convenienti anche per il futuro, tanto che le tariffe di gennaio sono addirittura più basse di quelle del 2019.”