ao Hostels, occupazione record nei ponti di primavera

Si prospetta un’estate da record per ao Hostels Italia. La catena continua a registrare ottimi numeri di occupazione dall’inizio dell’anno. Il primo trimestre ha superato le previsioni e il trend per la primavera e la stagione estiva non sembra arrestarsi.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi - dichiara Francesco Falcon, responsabile vendite di ao Hostels per l’Italia e la Spagna -. Nei weekend siamo quasi sempre al completo con una buona distribuzione tra gruppi e viaggiatori singoli. Anzi, siamo tornati sui nostri valori medi per quanto riguarda la presenza dei gruppi sul totale degli ospiti, passando dal 9% del 2022 al 30% di quest’anno”.



La struttura di Mestre

Il lungo weekend di Pasqua è stato un successo per l’ostello Venezia-Mestre e a oggi i numeri dicono lo stesso per il ponte del 25 aprile: la struttura registra già un'occupazione al 90%, con un picco per la notte di domenica 23, che vede le camere quasi al completo.



Non da meno la situazione per il 1° maggio, soprattutto domenica 30 aprile, che registra già un’occupazione oltre il 96%.



Nonostante manchino ancora due settimane alla fine del mese, aprile registra già un’occupazione media del 93%, risultato considerevole se si guarda allo stesso mese del 2022 quando il valore era del 78%. “Anche il mese di maggio inizia con il piede giusto - precisa Falcon -. L’occupazione media a oggi è del 77% e considerando la tendenza a prenotare all’ultimo ci aspettiamo degli ottimi numeri, in ogni caso siamo già oltre il 72% registrato a maggio 2022”.