ao Hostels, cambio di guardia alla guida della squadra vendite

Annalia Bassi (nella foto) è la nuova responsabile vendite internazionale del Gruppo ao Hostels. In azienda dal 2017 nel ruolo di sales manager Italia, Bassi succede ad Anne Spanjersberg, ora direttore delle risorse umane ed Esg.

“In questi cinque anni in ao Hostels, di cui due in piena pandemia Covid, ho potuto apprendere molto e sono pronta per guidare la squadra internazionale verso nuovi obiettivi”, dichiara in una nota Bassi, ora alla guida di un team di sette persone dislocate tra Regno Unito, Italia, Danimarca, Olanda, Ungheria, Polonia e Albania.



“Il prodotto ao Hostels è molto dinamico e versatile - continua -, può adattarsi facilmente e velocemente a qualsiasi cambiamento del mercato focalizzandosi, nello stesso momento, su diverse tipologie di clientela. Dobbiamo saper offrire soluzioni alternative, essere sempre pronti alle sfide più difficili, evolverci e stare al passo con i tempi e le nuove tendenze”.