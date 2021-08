AO Hostels, bici in camera con il servizio ‘Bike Plus’

Bicicletta in camera. Si chiama Bike Plus il servizio lanciato dalla catena di ostelli berlinese AO Hostels per i viaggiatori abituati a muoversi su due ruote.

Bike Plus permette ora agli ospiti di portare in camera, e sistemare in sicurezza, la propria bici con un piccolo sovrapprezzo per notte.



Un’iniziativa che guarda anche alla sostenibilità. “Il nostro obiettivo - spiega in una nota Oliver Winter, ceo di AO Hostels - è di arrivare al 2025 come prima catena di ostelli a zero emissioni include tante iniziative e progetti, tra cui il Bike Plus, a supporto di un turismo sempre più sostenibile e green”.



Il servizio si può richiedere online, via mail o telefono e, a seconda della disponibilità, anche in loco.