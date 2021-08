AMResorts unifica i brand e lancia AMR Collection

AMResorts ha presentato il nuovo brand che unificherà sotto un solo nome i 6 marchi attualmente presenti. Si tratta di AMR Collection: una scelta questa, dettata dalla volontà sia di semplificare il lavoro del trade sia di soddisfare più facilmente le esigenze dei clienti.

Il lancio del brand arriva nel ventesimo anniversario di AMResorts e con lo slogan 'Celebrate Every Moment', riflette perfettamente l'idea di base dell'azienda: permettere agli ospiti di collezionare ricordi indelebili.



AMR Collection include Secrets, Dreams and Breathless Resorts & Spas, Zoetry Wellness & Spa Resorts, Alua Hotels & Resorts e Sunscape Resorts & Spas, un portfolio che negli ultimi 10 anni si è triplicato arrivando a un totale di 102 proprietà in 8 Paesi, e che oggi, come riporta travelpulse.com, vuole ampliare ulteriormente la propria linea per inserire prodotti capaci di incontrare più segmenti di mercato, differenziando i resort adults-only da quelli family-friendly.



Gaia Guarino