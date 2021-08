Grandi manovre: Hyatt Hotels acquisisce AMResorts

Si perfeziona oggi l’acquisto, da parte di Hyatt Hotels, di Apple Leisure Group, gruppo turistico americano dei fondi KKR e KSL che detiene la proprietà di AMResorts, big player alberghiero particolarmente forte sui resort nei Caraibi.

Con 33.000 camere in 10 Paesi e 6 brand fra i quali Secrets Resorts & Spa, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas and Zoëtry Wellness & Spa Resorts e Alua Hotels & Resorts, AMResorts consentirà ad Hyatt di potenziare la sua presenza in particolare nel segmento degli hotel sun&sea, grazie alla forte presenza di AMResorts in destinazioni mare.



AMResorts, infatti, nata grazie al messicano Alex Zozaya e al maiorchino Javier Coll, è diventata la catena con il maggior numero di camere nei Caraibi e con il marchio Alua Hotels ha iniziato anche l’espansione in Europa.



La manovra di Hyatt Hotels è una risposta alla partnership che Marriott ha siglato con la catena alberghiera Sunwing, l'altra grande operazione alberghiera dell'anno: entrambi i big dell’hotellerie stann puntando con forza a crescere nel segmento sun&sea.