Hyatt cresce in Italia: accordo di franchising con AG Group

Ag Group investe sul mercato statunitense firmando un accordo di franchising con Hyatt Hotels. In base all’intesa il nuovo hotel lifestyle di lusso a cinque stelle del gruppo a Firenze, Il Tornabuoni - la cui apertura è prevista per ottobre 2021 - entrerà a far parte di The Unbound Collection by Hyatt, mentre una delle otto strutture romane del gruppo, The Tribune, sarà inclusa nel brand JdV by Hyatt il prossimo ottobre.

Il progetto di espansione internazionale

“Questa nuova collaborazione - osserva Andrea Girolami, presidente di AG Group - rappresenta una pietra miliare per il progetto di continuare a espandere la nostra presenza con nuovi hotel e destinazioni. Segna anche un passo in avanti significativo nella nostra strategia, il cui obiettivo è creare valore aggiunto per la base di clienti di Ag Group. Il nostro obiettivo è di fornire un servizio ancora più attento e professionale. Un servizio che viene dal cuore”.



L’accordo di franchising consente al gruppo italiano di sfruttare la rete di distribuzione globale di Hyatt e il pluripremiato programma fedeltà World of Hyatt, ma nello stesso tempo di mantenere l'individualità e l'indipendenza di Il Tornabuoni: un boutique hotel unico a Firenze, situato in via Tornabuoni, nello storico Palazzo Minerbetti del XII secolo.



Il design italiano degli interni è stato creato appositamente per l'hotel dall'architetto milanese Andrea Auletta e riflette le radici storiche del palazzo e i riferimenti all'architettura, alla storia, alla natura e al cibo della città. Le camere e suite sono 62, la maggior parte con due letti matrimoniali e bagni molto grandi, e i punti ristoro cinque: Ristorante Il Magnifico, Il Magnifico Cafè, Ristorante Lucie, Terrazza delle Farfalle e Cantina La Cave. Molte camere e suite offrono viste mozzafiato su alcuni dei luoghi più famosi della città, tra cui la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto del Duomo e la facciata della Chiesa di Santa Maria Novella.



Hotel up level per le famiglie

Il romano The Tribune, che entrerà a far parte di JdV by Hyatt, si trova invece appena fuori da Via Veneto ed è ideale per le famiglie, con 52 camere upscale/upper upscale. Tra le sue peculiarità la terrazza panoramica, con una vista spettacolare su Villa Borghese.