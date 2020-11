AmResorts debutta in Grecia con tre nuove strutture

AmResorts sta espandendo la sua presenza in Europa, annunciando il debutto in Grecia con l'acquisizione della gestione di tre resort sulle isole di Creta, Corfù e Zante. Entro l’estate 2022, come parte di un nuovo accordo con Hotel Investment Partners, AmResorts inizierà a operare e gestire due proprietà a cinque stelle della catena Dreams Resorts & Spas a Creta e Corfù, nonché una proprietà a quattro stelle a marchio Alua Hotels & Resorts su Zante.

Come segnalato da Travel Weekly, tutti e tre i resort saranno sottoposti a lavori di ristrutturazione.

Il Dreams Crete, situato sulla spiaggia di Malame, sarà dotato di 357 camere, mentre il Dreams Corcyra a Corfù avrà 327 camere. Entrambi i resort offriranno un all-inclusive ‘Unlimited Luxury’, ideale per le famiglie, con ad esempio accesso illimitato ai ristoranti e alle bevande premium.

L'Alua Soul Plagos Beach - 161 camere - sarà ispirato al concetto di all-inclusive per soli adulti, comprendendo le bevande, la colazione, il pranzo e la cena.



AmResorts ha cominciato l’avventura europea nel 2018 con l'ingresso in Spagna e l'acquisizione di una quota di maggioranza nella catena spagnola Alua Hotels & Resorts. All'inizio di quest'anno, la società ha dichiarato di voler effettuare ulteriori investimenti, con l'obiettivo di aumentare la presenza in Europa fino a 30 hotel da aprire entro i prossimi due anni. I resort di Creta, Corfù e Zante di AmResorts porteranno la presenza europea dell'azienda a un totale di 22 proprietà fra Spagna e Grecia.