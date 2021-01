AMResorts: in fase di sviluppo 59 nuovi progetti alberghieri

AMResorts, parte di Apple LeisureGroup, ha chiuso il 2020 con 59 progetti in fase di sviluppo nelle sue strutture in Messico, nei Caraibi e in Europa.

Grazie all'espansione dei marchi della catena in Europa, compreso l’ingresso in Grecia e la significativa crescita in Spagna, nel 2020 AmResorts ha registrato una crescita dell'85% delle proprietà gestite. Come riportato da Hosteltur, secondo il ceo di Alg, Alejandro Reynal, “Quest'anno segna un giro di boa per il Gruppo, poiché stiamo raccogliendo i successi dell'ultimo decennio, raddoppiando quasi il numero di hotel che operano con i marchi AMResorts. Abbiamo anche iniziato a vedere una ripresa della domanda per i nostri marchi Alg Vacations. Le solide fondamenta che abbiamo costruito ci hanno permesso di essere resilienti durante questi tempi difficili e siamo pronti per aprire un nuovo capitolo nella nostra storia".



Attualmente, il portafoglio di sviluppo di AmResorts include 22 nuove strutture e 37 ristrutturazioni. Pertanto, il Gruppo è sulla buona strada per raggiungere l’ obiettivo di 103 proprietà entro la fine del 2021.

"Il nostro modello di business si è dimostrato attraente per proprietari e investitori in Europa, il che ha alimentato la nostra rapida crescita nella regione - ha aggiunto Javier Coll, group president of global development -. Nonostante le sfide dello scorso anno, siamo ottimisti sulle opportunità che continuiamo a identificare nella nostra strategia di espansione globale e stiamo iniziando un 2021 positivo, annunciando che quest'anno supereremo i 100 resort gestiti con i marchi AMResorts".



In particolare, in Europa AMResorts ha aumentato di oltre tre volte il numero di resort e hotel, chiudendo il 2020 con un portfolio di 13.590 camere e diventando la quarta catena alberghiera per numero di posti letto in Spagna.

Nell'ambito della sua espansione in Europa, AMResorts ha annunciato tre nuove proprietà nelle isole greche di Creta, Corfù e Zante, portando i marchi Dreams Resorts & Spas e Alua Hotels & Resorts in queste destinazioni. Le tre proprietà saranno oggetto di importanti lavori di ristrutturazione prima di riaprire nel 2022.

La catena ha anche fatto il suo ingresso nella Penisola Iberica annunciando un accordo per l'apertura dei primi hotel che opereranno con il marchio Alua nelle regioni spagnole dell'Andalusia e della Murcia, oltre che nelle isole e in altre località. Secondo Javier Águila, presidente di AMResorts Europe e global strategy del Gruppo, “nonostante sia stato un anno molto complesso a livello mondiale, nel 2020 abbiamo raggiunto una crescita senza precedenti. Ciò è stato possibile grazie alla fiducia degli investitori istituzionali e delle famiglie proprietarie degli hotel e al lavoro dei nostri team europei e di sviluppo. Nel 2021 intendiamo continuare per raggiungere nuovi obiettivi. La nostra crescita si baserà su operazioni in Spagna e, a livello internazionale, in mercati come Grecia, Portogallo, Italia, Croazia o Turchia".