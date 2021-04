Michaeler, Falkensteiner: “Flessibilità tariffaria e test all’ingresso le nostre armi”

di Stefania Galvan

“Prevedo una forte estate in tutte le nostre destinazioni leisure”. Aspetta con ottimismo l’alta stagione Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Hotels and Residences (nella foto). “Sono convinto – aggiunge - che la gente abbia molta voglia di viaggiare e che in giugno la situazione sarà migliorata. Inoltre il passaporto sanitario a cui stanno lavorando ci rende fiduciosi sul fatto che riprenderanno anche i viaggi internazionali”.

Buoni vacanza e Sunshine Bonus

Il gruppo ripropone anche per l’estate i buoni vacanza acquistabili online e spendibili in qualsiasi struttura del gruppo in Italia. Sul fronte del pricing, invece, Falkensteiner ha deciso di mantenere la più ampia flessibilità possibile: “Per i clienti – spiega Michaeler – abbiamo due possibilità: la tariffa normale, con condizioni di cancellazione molto flessibili, oppure il Sunshine Bonus, che prevede sconti tra il 10 e il 20% e una cancellazione gratuita fino a 21 giorni prima dell’arrivo. Quest’ultima promozione, prenotabile dagli agenti di viaggi e tour operator, è stata prolungata fino alla fine di aprile”.



Continua, intanto, l’investimento in sicurezza con l’ulteriore rafforzamento del protocollo ‘Safe Hotel’. “Un esempio su tutti – specifica il ceo -: renderemo un test di ingresso negativo – o in alternativa la vaccinazione o il patentino sanitario – un prerequisito indispensabile per una vacanza nei Falkensteiner e offriremo il test anche all’arrivo nei nostri hotel”.