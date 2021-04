“Prevedo una forte estate in tutte le nostre destinazioni leisure. Sono convinto che la gente abbia molta voglia di viaggiare e che in giugno la situazione sarà migliorata. Inoltre il passaporto sanitario a cui stanno lavorando ci rende fiduciosi sul fatto che riprenderanno anche i viaggi internazionali”.

Otmar Michaeler (nella foto), ceo di Falkensteiner Hotels and Residences, non ha dubbi: in un’intervista a TTG Magazine sostiene che la ripresa ci sarà e il gruppo alberghiero che guida sarà pronto a intercettarla.



Da qui un amplissimo programma di upgrading delle strutture che parte da un presupposto: la necessità di un posizionamento chiaro dei prodotti del gruppo, requisito fondamentale per indirizzare la clientela del post pandemia.



