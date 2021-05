Falkensteiner: booking link per le adv partner

Dopo una fase di test sostenuta con il supporto di 20 agenzie selezionate Falkensteiner Hotels & Residences lancia il booking link che permette alle agenzie partner di entrare direttamente nel sistema della compagnia per effetture in maniera semplice le prenotazioni.

Lo strumento messo a disposizione da Falkensteiner consente di verificare in tempo teale la disponibilità delle camere, delle tariffe giornaliere e di eventuali promozioni e di avere accesso in qualunque momento alla panoramica e alla gestione delle prenotazioni. Altro vantaggio è di essere free sale, e dunque di non richiedere un allotment. Il sistema fornisce inoltre una panoramica trasparente delle commissioni calcolabili a fini contabili.



Come accedere

Per accedere al booking link occorre registrarsi e fare richiesta delle credenziali d’accesso, dopo aver siglato un accordo di commissione per tutti i Falkensteiner Hotels & Residences. Si procede poi con una verifica una tantum per attivare l’accesso. È importante sapere che per completare una prenotazione è necessaria una carta di credito. L'addebito su carta di credito o la richiesta a garanzia dipende dalla tariffa selezionata e dalle sue condizioni e la provvigione verrà saldata dopo la partenza degli ospiti tramite una fattura di provvigione.