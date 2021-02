Falkensteiner, pronto da luglio il nuovo Family Resort Lido di Varna

di Adriano Lovera

I lavori di ristrutturazione sono completi all’80% e le prenotazioni già attive, per soggiorni dal mese di luglio. Sta per aprire i battenti il nuovo Falkensteiner Family Resort Lido di Varna, trasformato in un resort 4 stelle superior, che si appresta a diventare il fiore all’occhiello per la montagna fra gli alberghi italiani del gruppo.

Le camere passano a 130, con 36 nuove suite familliari complete di tutto il necessario anche per neonati. Nella sala ristorante, spariscono i buffet. Al loro posto, 'isole' tematiche con cibo km zero cucinato al momento. Ma il pezzo forte è nelle attività: sul tetto ci sarà una pista da sci di 200 metri aperta tutto l’anno. Accanto a questo, un’area Valo Jump (piattaforma di gioco con trampolino), un campo da calcio, pista di pattinaggio su ghiaccio e una grande altalena con piattaforma panoramica, più un percorso di jogging.



“Con questo tassello ci posizioniamo in modo chiaro, al top nell’offerta per il segmento famiglie e outdoor” ha detto Christoph Crepaz, direttore marketing del Gruppo. L’investimento complessivo per il rifacimento è di 20 milioni di euro.