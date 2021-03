Airbnb lancia il Rural Bootcamp, il training per gli host delle zone rurali

di Livia Fabietti

L'estate 2021 sarà all'insegna del turismo rurale di prossimità: è quanto emerge da un sondaggio condotto da Airbnb che, al fine di aiutare i titolari di imprese agricole e agriturismi a utilizzare al meglio la piattaforma, ha lanciato in collaborazione con Agriturist il Rural Bootcamp, un programma di formazione per diventare dei perfetti host.

"Un terzo degli annunci Airbnb in Italia è in zone rurali - , ha dichiarato Giacomo Trovato, Amministratore Delegato di Airbnb Italia -. L'ospitalità degli host in un alloggio a contatto con la natura, come un agriturismo, offrirà quindi un'opzione gradita dopo un anno così difficile, e sarà determinante per valorizzare luoghi ancora poco conosciuti. Insieme ad Agriturist vogliamo lavorare per far scoprire ad un pubblico più vasto queste eccellenze italiane".