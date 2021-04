Airbnb e l'ospitalità in Lombardia: uno strumento per le regole da seguire

Sensibilizzazione degli host e invito a massimo rispetto delle regole fornendo tutti gli strumenti necessari. È questo il senso dell’operazione lanciata da Airbnb in Lombardia insieme alle principali associazioni di host della Lombardia, OspitaMI e Ospiti per casa, attive a Milano e nelle province di Como e Lecco.

“Da oggi sulla piattaforma è attivo un hub dedicato – si legge in una nota di Airbnb -, che spiega i passaggi principali per ospitare attenendosi correttamente alle normative regionali. Un focus particolare è riservato alle modalità per l’ottenimento e l’indicazione del Codice Identificativo Regionale (CIR), per il quale è stato previsto un campo apposito all’interno del pannello di controllo dell’annuncio”.



Nel contesto dell’iniziativa è stato organizzato anche un servizio di consulenza gratuita a cura di Altroconsumo, accessibile dalle pagine web, oltre a dei webinar.