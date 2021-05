Airbnb e il turismo dei borghi, partnership con Agriturist

Ci sono anche L'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi e Agriturist nella partnership con Airbnb per lo sviluppo del turismo rurale e dei borghi in Italia.

Airbnb ha infatti lanciato anche nel nostro paese il Rural Bootcamp, un programma rivolto sia ai privati che alle organizzazioni delle comunità rurali per aiutare a cogliere le nuove opportunità offerte dal turismo slow e in campagna. I trend parlano chiaro: sempre più persone scelgono la tranquillità, il contatto con la natura e la scoperta dei piccoli centri.



Dall'11 marzo 2020 gli alloggi rurali hanno fatto guadagnare agli host in Gran Bretagna oltre 200 milioni di sterline, 450 milioni di euro in Francia, 100, in Germania e 80 in Spagna. In Italia siamo a quota 110 milioni, ma con le risorse del territorio potrebbero facilmente aumentare.



Dunque per accogliere meglio i turisti della ripartenza post Covid Airbnb si propone di fornire tutti gli strumenti per diventare host di successo con webinar e formazione specifica. M. T.