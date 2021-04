Estate 2021, outdoor protagonista delle vacanze degli italiani

Estate 2021 all'insegna del turismo outdoor. Secondo i dati divulgati dall'Osservatorio del Turismo Outdoor di Human Company in collaborazione con Thrends, si stima infatti che circa il 55% degli italiani resteranno in Italia e opteranno per soluzioni all'aria aperta.

La contrazione del settore rispetto al periodo pre-Covid oscillerà tra il 14% e il 22%, una riduzione che - come riferisce Bruna Gallo di Human Company ad ansa.it - "dimostra la resilienza del comparto dell'outdoor in Italia".



I mercati esteri coinvolti saranno quelli di prossimità come Austria, Francia e Svizzera, mentre le strutture più gettonate saranno quelle dell'Alto Adriatico con tassi di occupazione vicini al 50%, nonostante il calo generale del 35%. Ancora a rilento la Toscana dove le prenotazioni tardano ad arrivare. G. G.