Forte Village pronto per l’estate: rafforzate le misure di prevenzione

Il Forte Village si prepara ad affrontare la stagione 2021. Per ripartire, il resort ha potenziato il Covid Protection Protocol, il protocollo studiato e validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Roma Tor Vergata e Cagliari che ha permesso la riapertura in sicurezza nell’estate 2020.

“Viviamo ancora un periodo caratterizzato da molte incertezze ma, come tutti gli anni, siamo già al lavoro per garantire nuovamente ai nostri ospiti la massima serenità grazie ad un ulteriore upgrading del nostro protocollo Covid, ai più elevati standard di servizio e comfort”, spiega in una nota Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale del Forte Village.



Il protocollo

Il protocollo quest'anno prevede il test antigenico nasofaringeo per rilevare la presenza dell’antigene del virus al momento del check-in. Nel caso di esito positivo, è previsto anche il test molecolare basato sulla Rt-Pcr (Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction).



I test verranno effettuati in un’area dedicata nel parco secolare del resort, nel rispetto di tutte le misure previste dal protocollo di sicurezza. Il presidio medico sarà seguito da un team di specialisti, che utilizzeranno apparecchiature in grado di garantire un'elevata specificità dei risultati, in tempi estremamente rapidi.



Saranno inoltre applicate la misure di distanziamento sociale e sanificazione già adottate nella scorsa stagione, sia nelle aree interne che in quelle esterne dedicate allo sport e al relax.