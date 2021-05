Forte Village riapre con i dipendenti vaccinati

In concomitanza con la riapertura della stagione 2021, avvenuta lo scorso 22 maggio, Forte Village spinge sulla ripartenza all'insegna della più totale sicurezza. L’ultima iniziativa riguarda un progetto pilota che ha permesso di portare, grazie all'organizzazione di voli dedicati, tutto il team del resort a Monaco di Baviera, dove è stato somministrato il vaccino della BionTech-Pfizer.

La partnership è stata resa possibile per accedere all’estero ad un servizio medico dedicato, che non intacca in nessun modo il quantitativo di vaccini previsto e utilizzato nella campagna su larga scala in cui sono impegnati tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Nonostante i mesi di grande incertezza che hanno reso difficile poter mantenere le posizioni, Forte Village non ha esitato ad affrontare un investimento importante, mettendo al primo posto e come priorità assoluta la salute del personale. A questo progetto si aggiunge l'ulteriore investimento per l'upgrading del protocollo CovidProtection, che per la stagione 2021 prevede, al momento del check in, il test antigenico nasofaringeo ad elevatissima sensibilità e, se necessario, il test molecolare basato sulla Rt-Pcr.



Quest’anno il resort si è inoltre dotato di un'innovativa strumentazione di monitoraggio non invasiva, che permette di valutare il livello di anticorpi protettivi in pochi minuti, dando quindi un'ulteriore tranquillità sia agli ospiti che allo staff.



Le caratteristiche del resort, una sorta di vera e propria enclave in grado di garantire il massimo distanziamento fra i clienti, sono poi un valore aggiunto per poter permettere di attuare in modo scrupoloso le procedure previste e garantire l'utilizzo di tutti i servizi in assoluta libertà.