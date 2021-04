Forte Village, assicurazione 'Senza pensieri' in omaggio a chi conferma entro il 15 aprile

Forte Village riaprirà le porte da metà maggio e si prepara all’estate 2021 con un'attenzione in più per chi decide di prenotare entro il 15 aprile.

Già lo scorso giugno Forte Village aveva applicato procedure mediche molto avanzate in materia di Covid-19, che avevano reso possibile trascorrere un soggiorno in libertà senza limitazioni. Per la stagione 2021 che partirà a metà maggio, un protocollo ulteriormente upgradato prevede al momento del check-in il test antigenico nasofaringeo per rilevare la presenza dell’antigene del virus e, se necessario, il test molecolare.



Inoltre, cancellazione gratuita fino a 8 o 15 giorni prima dell’arrivo, a seconda del periodo. E per chi prenota e conferma entro il 15 aprile un soggiorno di minimo 7 notti dal 27 maggio in poi, assicurazione ‘Senza pensieri’ in omaggio.

L'assicurazione, studiata nei minimi dettagli, copre le spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione, il furto del bagaglio, l’assistenza domiciliare per i famigliari che restano a casa, l’assistenza al veicolo, la ripetizione del soggiorno - per la quale viene rilasciato un voucher-, le spese per cure mediche, le spese in caso di rientro/trasporto sanitario e la diaria da ricovero e indennità da convalescenza. Il tutto completato da prestazioni di assistenza alla persona, interruzione del soggiorno causa quarantena e assistenza all’abitazione.