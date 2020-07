Sandals Resorts International passa all’attacco per incentivare le vendite in agenzia. “Attraverso i nostri partner tour operator - spiega Paola Preda, Country Manager Italy Sandals Resorts International - spingiamo la promozione 'Save up to 45%', valida in tutti i Sandals e Beaches Resorts per prenotazioni entro il 31 luglio 2020 e partenze fino al 31 dicembre 2022. L’iniziativa prevede sconti su tutte le categorie di camere fino al 45% ed è un buon incentivo per sostenere le vendite, specialmente in questo periodo”.

Il Booking Bonus

La promozione può essere combinata con un ulteriore Booking Bonus, valido in alcuni resort per un soggiorno di minimo 7 notti. “Inoltre - continua la manager - per coloro che decidono di posticipare la loro vacanza nel 2021 e ci comunicano le nuove date di viaggio entro il 31 dicembre 2020 garantiamo la stessa tariffa 2020 per lo stesso numero di notti e la stessa categoria di camera”.



Finora il gruppo ha riaperto il Sandals Grande Antigua ad Antigua, a seguire il Sandals Montego Bay (nella foto), il Sandals Royal Caribbean, il Sandals Negril e Beaches Negril in Giamaica, il Sandals Grande St. Lucian a St. Lucia e infine il Sandals Emerald Bay a Exuma, Bahamas. “L’intenzione - conclude Preda - è naturalmente di riaprire in modo graduale e nei prossimi mesi gli altri 9 Sandals Resorts (per coppie di adulti) e gli altri due Beaches Resorts, dedicati alle famiglie”.