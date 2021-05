Sandals Royal Bahamian: al via il restyling multimilionario

Un nuovo look per il Sandals Royal Bahamian. In occasione del suo 25esimo anniversario, la struttura di Sandals Resorts International situata a Nassau (Bahamas) sarà sottoposta a un restyling multimilionario.

Il progetto di rinnovamento del resort prevede diverse migliorie, tra cui l’aggiunta di suite con accesso diretto alla piscina a fiume semiprivata e la ristrutturazione di oltre 200 camere e suite esistenti.



Durante i lavori, il resort rimarrà chiuso, per poi tornare in attività il 4 novembre 2021 per la stagione invernale.



“Sandals Royal Bahamian ha una storia importante e ha svolto un ruolo da protagonista per il turismo delle Bahamas, ospitando rock star e reali, Per questo intendiamo portare avanti il nostro impegno nei confronti di questa affascinante isola - spiega in una nota Adam Stewart, executive chairman di SRI -. Onoriamo e celebriamo la nostra partnership con questa destinazione in attesa non solo di riaprire il prossimo autunno, ma anche con uno sguardo al futuro, poiché Sandals e le Bahamas continueranno la collaborazione per superare le aspettative dei nostri ospiti”.



Sandals Resorts International fa sapere, inoltre, che agli ospiti che hanno prenotato il proprio soggiorno presso il Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island durante il periodo di chiusura verranno proposte alternative o potranno rimandare la propria vacanza.