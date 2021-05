Sandals: tutti aperti i resort nelle destinazioni caraibiche

“Questa giornata rappresenta una pietra miliare per Sandals”. Così il presidente Adam Stewart ha annunciato la riapertura delle due strutture del gruppo a Barbados con le quali per la prima volta dall’inizio della pandemia tutti i resort Sandals nelle destinazioni caraibiche sono aperte al pubblico.

L’unica eccezione al momento è rappresentata dal Royal Bahamian a Nassau che al momento è in fase di completa ristrutturazione. Per questo complesso la riapertura è quindi fissata al prossimo 4 novembre.



“Siamo molto orgogliosi per il lavoro svolto affinché si arrivasse alle riaperture – ha concluso Stewart – fissando importanti standard di sicurezza per accogliere i nostri clienti. È un gran ritorno ed è solo l’inizio”.