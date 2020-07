Sandals approda a St. Vincent and the Grenadines con un Beaches Resorts

Sandals Resorts si espande ai Caraibi, scegliendo St. Vincent and the Grenadines come nuova meta per il brand Beaches Resorts, dedicato alle famiglie.

Il gruppo ha acquisito il Buccament Bay Spa and Resort, che sarà sottoposto a un completo restyling, entrando a far parte della catena Luxury Included Beaches Resorts.



“Porteremo qui le nostre potenzialità e il nostro bagaglio di esperienza nell’ospitalità - commenta Adam Stewart, deputy chairman di Sandals Resorts International -. Consentiremo la creazione di nuovi posti di lavoro e renderemo disponibili programmi di formazione tramite la nostra Corporate University”.



Per il famoso fondatore e presidente di Sandals, Gordon “Butch” Stewart, “investire a St. Vincent è stato avvincente; quest’area è sempre stata una priorità nella nostra strategia di espansione, a partire dall’arrivo a St.Lucia e poi a Grenada e Barbados”.