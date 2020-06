Sandals riparte: il calendario delle aperture

Sandals riparte. Dopo il ritorno sulle scene, lo scorso 4 giugno, del Sandals Grande Antigua, il Gruppo ha fissato le date di riapertura degli altri resort.

Secondo quanto riporta TravelMole, la prossima struttura che tornerà ad accogliere i turisti sarà il Sandals Montego Bay, il 16 giugno.



Seguiranno poi il Sandals Royal Caribbean, il prossimo 2 luglio e il Sandals Emerald Bay, il 7 luglio.



Sempre il 7 luglio ricominceranno ad accogliere i turisti i resort di St Lucia e Grenada.



In autunno è prevista la riapertura del Sandals Royal Plantation, l’8 ottobre, e del Sandals Royal Bahamian, il 1° novembre.



Misure di prevenzione

Al fine di garantire sicurezza e limitare al massimo le possibilità di contagio da Covid-19, il Gruppo ha messo a punto un protocollo di misure igienico-sanitarie. Il programma ‘Sandals Platinum Protocols of Cleanliness’ prevede 18 punti di contatto per garantire “un ambiente igienico di livello ospedaliero” e un rigoroso distanziamento sociale.