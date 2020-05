Starhotels: mille soggiorni gratis per gli operatori sanitari

Si chiama ‘Grazie di cuore’ l’iniziativa con cui Starhotels esprimere la sua riconoscenza per gli operatori sanitari che in queste settimane stanno lavorando instancabilmente nei reparti e degli ospedali Covid.

Il gruppo alberghiero ha quindi deciso di regalare mille soggiorni di due notti per due persone colazione inclusa, in tutti i suoi hotel italiani.

“Nel momento di una coraggiosa riapertura degli alberghi all’accoglienza - spiega Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato del gruppo - Starhotels intende esprimere positività e solidarietà alla comunità italiana. Il primo desiderio è dimostrare la nostra gratitudine a medici ed infermieri, facendo quello che più amiamo fare, ovvero accoglierli e prenderci cura di loro, con uguale passione e orgoglio”.



Dedicato al personale sanitario

L’iniziativa ‘Grazie di cuore’, valida dal 1 giugno al 31 dicembre 2020, verrà proposta al personale sanitario in collaborazione con SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) e FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche).



“Spero sinceramente - aggiunge Fabri - che questa sia l’occasione, per chi ha combattuto il virus in prima linea, di concedersi una meritata pausa riscoprendo e godendo la sorprendente bellezza del nostro Paese”.



L’iniziativa si aggiunge alla decisione, presa nell’immediatezza della pandemia, di mettere gratuitamente a disposizione dell'Agenzia di Tutela della Salute della città lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo per l’accoglienza dei pazienti Covid-19 in via di guarigione, “per diminuire la pressione sugli ospedali del territorio, tra i più colpiti a livello italiano” conclude Fabri.