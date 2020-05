Starhotels riapre a giugno con il protocollo #bestarbesafe

Riapriranno da giugno gli alberghi Starhotels nelle principali destinazioni italiane. Il piano per la ripartenza del brand di hotellerie seguirà un calendario scandito da #bestarbesafe, il protocollo creato con un team di esperti per garantire l'adozione di misure di sanificazione e prevenzione a tutela di ospiti e personale.

Le nuove procedure, associate al claim 'Ci prendiamo cura di voi', riguardano ogni aspetto della vita alberghiera: dalla sanificazione di camere e bagni, che vengono areati per 60 minuti a ogni partenza, alla pulizia degli impianti di climatizzazione, dalle dotazioni di sicurezza per ospiti e personale alla riorganizzazione degli spazi comuni, fino alle nuove modalità del servizio food & beverage, con la colazione servita à la carte o in camera tramite Breakfast Box. O. D.