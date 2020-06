Dopo aver tenuto sempre operativo il Rosa Grand di Milano, Starhotels ha deciso di riaprire anche altri alberghi nelle principali destinazioni italiane. “Non è stata una scelta facile e dovremo affrontare molte difficoltà – spiega Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels -, ma sentiamo il dovere morale di ripartire nonostante tutto lanciando un messaggio di ripresa ai nostri collaboratori e all’intera filiera”.

Il cronoprogramma delle riaperture

Ieri ha riparto le sue porte l’Helvetia & Bristol di Firenze, mentre oggi torna operativo lo Splendid Venice, l’hotel di lusso a pchi passi da piazza San Marco, insieme al ristorante Le Maschere.



Lunedì 8 giugno sarà la volta dell’Hotel d’Inghilterra di Roma, e del Café Romano con il suo dehors affacciato su via Borgognona. Riaprirà l’8 giugno anche il Savoia Excelsior Palace, hotel affacciato sul golfo di Trieste, insieme al Savoy Restaurant by Eataly. Starhotels riaprirà quindi gradualmente anche gli altri hotel che fanno parte del suo portafoglio.



Un protocollo di sicurezza certificato

Grande attenzione sarà dedicata alla sicurezza, grazie all’adozione delle misure incluse nel nuovo protocollo #bestarbesafe: un compendio di procedure di sicurezza, costituito con il supporto di un team di esperti, che sarà ulteriormente validato da un processo strutturato di certificazione interna.



“È giunto il momento di ripartire, di tornare a viaggiare, di vivere grandi emozioni - sottolinea Fabri -. La ripresa dipenderà molto anche dalle nostre scelte. Oggi più che mai il nostro motto “L’Italia nel Cuore” è forte ed attuale”.



L'iniziativa promozionale

Per incentivare le prenotazioni Starhotels lancia ‘Un ritorno da Star’, un’iniziativa promozionale che prevede un’offerta speciale legata al programma di fidelizzazione ‘I am Star’. Prenotando entro il 31 agosto un soggiorno in Italia fino al 31 dicembre 2020, si riceverà in regalo un voucher pari al 50% del valore del soggiorno stesso, che il cliente potrà utilizzare in maniera flessibile in uno qualunque dei 24 alberghi Starhotels in Italia entro il 31 marzo 2021.