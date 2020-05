Baja Hotels: presidio medico e voucher per i clienti

Baja Hotels risponde all’emergenza sanitaria con un programma che tutela i suoi ospiti garantendo ai clienti di tutti gli hotel del gruppo un presidio medico che, spiega Marco Bongiovanni, a.d. di Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il tour operator Sardinia360 e la catena alberghiera Baja Hotels (nella foto) "sarà gestito da medici bergamaschi, in omaggio a una delle città più colpite dall’epidemia e a una popolazione che da sempre ama e frequenta il nostro territorio”.

Il gruppo ha inoltre integrato il proprio programma Health&Care con le nuove indicazioni dettate dall’Oms in termini di igiene e sanificazione, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19.



La proposta commerciale

Per garantire flessibilità e tranquillità economica a chi prenota una vacanza Baja Hotels ha poi lanciato la proposta commerciale ‘Vacanze Sicure’, che consente la cancellazione gratuita entro 5 giorni dalla data prevista di arrivo e un voucher del valore della prenotazione, incrementato del 20% per chi ha scelto il pagamento anticipato. Il voucher sarà usufruibile fino al 15 ottobre 2021 in uno degli alberghi Baja Hotels, e offre la possibilità di modificare liberamente le date del soggiorno.



Infine a tutti coloro che prenoteranno un soggiorno di minimo 3 notti il Grand Relais dei Nuraghi, che ha recentemente conquistato la 5 stella dell’ospitalità, aggiunge, con la proposta Sardegna Gourmet, una degustazione di piatti della tradizione gastronomica locale.