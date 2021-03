Sardinia360 e Baja Hotels: una nuova rete vendita e un super piano commissionale

Sardinia360 e Baja Hotels sono sempre più vicini al trade e per questo hanno potenziato la rete vendita e messo a punto un programma di incentivi e formazione tailor made.

La nuova rete commerciale formata da sei sales copre in modo capillare tutta Italia. I promotori fanno capo direttamente a Claudio Ardigò, sales director di Sardina 360 e Baja Hotels per l’Italia e responsabile delle aree Lombardia, Emilia e Canton Ticino.

A Claudio Ardigò e Riccardo Giuntoli, a cui competono Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, si affiancano altre figure.

A Marco Ganzitti è stata affidata la rappresentanza per Piemonte e Valle d’Aosta, mentre a Umberto Ballotta il Trentino, il Veneto e Friuli-Venezia Giulia; ad Andrea Scami spetta la Liguria e la Toscana; Anna di Colli coprirà il centro Italia con Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Umbria.



Oltre al potenziamento della rete vendita, Sardina 360 e Baja Hotels hanno finalizzato una strategia commerciale premiante per le adv e hanno investito nella formazione, con webinar dedicati alla promozione della destinazione Sardegna.



“È arrivato il tempo della reazione e della ripartenza – commenta Marco Bongiovanni (nella foto), amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management -. In un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo, desideriamo essere vicini alla filiera anche fisicamente, per quanto possibile. Abbiamo così strutturato e potenziato la rete vendite affidandoci a figure esperte, capaci di intercettare le esigenze del mercato e di trasformarle in opportunità. Questa non è la sola azione di prossimità che abbiamo messo in campo: a sostegno del trade abbiamo sviluppato un attrattivo piano commissionale e di incentivi che i nostri promotori stanno già presentando al mercato. Abbiamo preparato anche un webinar formativo per la destinazione e siamo disponibili a format di webinar one to one, da personalizzare per ogni punto vendita”.