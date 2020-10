Assemblea nazionale di Federalberghi a Rimini, il programma

Conto alla rovescia per l’Assemblea Nazionale di Federalberghi che si terrà, per questa sua 70esima edizione, il 14 e il 15 ottobre alla Fiera di Rimini, in occasione di TTG Travel Experience 2020, il salone professionale di Italian Exhibition Group dedicato a viaggi e vacanze.

Il confronto annuale che gli albergatori italiani tengono con il mondo della politica, delle istituzioni e delle imprese del nostro Paese quest’anno avrà il suo palcoscenico non solo in una destinazione turistica, come tradizione per l’appuntamento, ma anche nella “control room” del turismo italiano, qual è il TTG.



Accanto ai big del settore, si legge su Hotelmag, e integrati in una realtà che storicamente lo rappresenta, gli albergatori italiani si confronteranno il 14 ottobre negli spazi della fiera nella stessa giornata in cui sarà celebrata l’inaugurazione dell’evento, con il taglio del nastro. Dopo la cerimonia di apertura, prevista per il primo pomeriggio alla presenza delle autorità, i vertici di Federalberghi saranno al convegno pubblico dedicato ai temi di maggior interesse nel settore del turismo e della ricettività.



Di seguito il programma delle giornate dell’Assemblea. Mercoledì 14 ottobre: Ore 14 Opening Ceremony (Main Arena Hall Sud – Capienza 150 sedute) – Ore 16 Assemblea Federalberghi (Sala Sisto Neri 2 – Capienza 168 s.) – Ore 20.30 Welcome Dinner (Palacongressi di Rimini). Giovedì 15 ottobre (Sala Ravezzi – Capienza 85 s.): Ore 10.30 “L’hospitality del futuro” (Studi Gabetti e da Patrigest) – Ore 12 Soluzioni assicurative per le attività ricettive (Federalberghi e Zurich) – Ore 14.30 Assemblea CNGA – Ore 16.30 “Prendi i soldi e tieniteli!” (Nexi). Venerdì 16 ottobre (Sala Ravezzi 1 – Capienza 50 s.): Ore 10.30 “Albergo e ristorazione” (GpStudios)