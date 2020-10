Bocca, Federalberghi: “Bene l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione”

“La traversata del deserto si preannuncia lunga e questa misura - seppur non risolutiva di tutte le difficoltà - aiuta a ridurre il rischio che le imprese siano costrette ad arrendersi, schiacciate sotto il peso di canoni non più sostenibili”.

Arriva il plauso del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (nella foto) per l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al Senato che prolunga sino a fine anno il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda per terme ed alberghi. Tra le misure adottate, oltre alla proroga, c’è anche il passaggio dal 30 al 50 per cento del valore del canone. Infine “qualora in relazione alla medesima struttura siano stipulati due contratti distinti – spiega Federalberghi in una nota -, uno relativo alla locazione dell’immobile ed uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”.



“Apprezziamo il segnale di attenzione che Governo e Parlamento hanno rivolto al settore – conclude Bocca -. Dopo sette mesi di blocco del mercato, durante i quali il contatore dei costi ha continuato a girare vorticosamente, mentre il cassetto dei ricavi è rimasto vuoto, la gran parte delle imprese ricettive e termali è allo stremo delle forze e, tra queste, particolarmente grave è la situazione delle strutture in affitto”.