Hotel in locazione, a rischio la metà dell'ospitalità italiana

di Amina D'Addario

Hotel senza clienti, ma affitti che, mese dopo mese, vanno comunque corrisposti. Anche senza entrate. È questo il problema che, denuncia il presidente di Federalberghi Lazio, Walter Pecoraro, rischia ora di affossare una parte rilevante dell'ospitalità italiana.

"Nei provvedimenti varati finora dal Governo - dice - non si è considerato che il 50% degli imprenditori del ricettivo lavora con strutture in locazione. Una dimenticanza che rischia di provocare la sparizione dalle nostre città di migliaia di aziende, molte delle quali storiche".



Una situazione che allarma anche il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli: "Nella maggior parte dei casi abbiamo proprietari intransigenti, che pretendono affitti versati per intero anche con il Covid. Nei primi mesi dell'emergenza molti imprenditori sono ricorsi ai propri risparmi, ma nemmeno l'azienda più patrimonializzata può resistere tanto".



Interventi mirati servirebbero quindi a scongiurare, secondo Michielli, risvolti ancora più gravi. "Oltre a una perdita incalcolabile di qualità professionale, il rischio è che gli hotel diventino preda di fondi esteri o, peggio ancora, di interessi loschi".