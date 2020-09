TTG Travel Experience, tutti gli eventi in fiera a Rimini

Prende forma il programma degli eventi che accompagneranno la tre giorni di TTG Travel Experience, “Regeneration! by SIA” e SUN, l’appuntamento dedicato alla filiera del turismo organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre.

Vision TTG by IEG 2021

Si rinnova come ogni anno l’analisi TTG dei segnali in arrivo dal mondo del consumo. The Visible Invisible è il tema della Vision TTG by IEG 2021, quello che dovrà guidare le strategie di innovazione di prodotto future, indubbiamente segnate dalla generale situazione sanitaria, sociale ed economica.



Lo spazio reale della vacanza – elemento visibile del prodotto – dovrà adattarsi ai nuovi ‘spazi mentali’ del viaggiatore, invisibili ma capaci di pilotare le nuove scelte in direzione di un concetto di ben-essere del tutto nuovo. Non saranno dunque più il wellness inteso come forma fisica oppure la tradizione ‘buona’ e da preservare a calamitare i turisti, ma una concreta dimostrazione di attenzione e cura da parte degli operatori dell’industria dei viaggi e della promozione territoriale, nei confronti della tracciabilità dei prodotti – in senso molto ampio ed esteso -, della competenza, della scientificità e misurabilità di quanto si offre e si promette, di nuove forme di solidarietà e ‘dono’ attivabili anche attraverso il consumo.



Think Human

La grande convergenza ‘Human-Centric’ del turismo sarà il tema portante di TTG-Regeneration-SUN 2020. Dal turismo spaziale ai Bubble Habitat, dalla domotica per l’hospitality alla cucina molecolare fino al food customizzato sul DNA, sono ormai moltissime le proposte che puntano l’attenzione sull’individualità, sulla soggettività e sulla sicurezza del viaggiatore. Continueranno a crescere, a rafforzarsi, a diversificarsi sempre di più nell’ottica “Human-Centric”, in linea con la direzione imboccata dal mondo delle imprese - di ogni settore - che guardano al futuro.



Appuntamenti istituzionali

Nelle giornate del 14 e 15 ottobre si svolgerà la 70ª Assemblea Nazionale di Federalberghi che ha scelto TTG per fare il punto sul sistema dell'hospitality e il suo peso economico. Confermata, inoltre, la presenza sia dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, UNWTO che porterà in fiera il suo autorevole sguardo sul comparto.



Grazie al fattivo impegno della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi, l’edizione n° 57 di TTG sarà caratterizzata da una novità: una tre giorni dedicata al turismo sportivo, considerato uno dei comparti turistici di maggiore interesse e in costante crescita, aperta a stakeholders del mondo sportivo e di quello turistico.

Confermata anche la presenza di Enit, partner istituzionale della manifestazione, che porterà in fiera diversi temi come la responsabilità del turismo al tempo del Covid, la sfida delle città d’arte o ancora gli eventi sportivi in attesa della ripartenza dei grandi eventi.



Il Polimi

Come ogni anno dalla data della sua istituzione, TTG ospita la School of Management del Politecnico di Milano con il Convegno dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo. Un’occasione per conoscere in Anteprima assoluta dati ed esperienze che dimostrano come l’evoluzione digital costituisca il perno su cui costruire un’Italia turistica più competitiva e sostenibile.



Book&Go

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto una partecipazione di pubblico oltre ogni aspettativa, la sezione Book&Go si amplia e occupa due pomeriggi. Obiettivo di questi incontri è fornire nuove chiavi narrative per lanciare prodotti di vacanza alternativi. Un modo per apprendere dalla voce diretta degli scrittori, come individuare i temi e il linguaggio più adatti a raccontare una destinazione o un prodotto turistico.



Tutto il programma di TTG Travel Experience e le informazioni sulla manifestazione è disponibile sul sito della fiera a questo link