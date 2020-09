Tutto confermato per TTG Travel Experience, la principale fiera b2b dedicata al mondo del turismo organizzata da Italian Exhibition Group. Dal 14 al 16 ottobre, nei padiglioni della Fiera di Rimini con i consueti orari (10-18 nelle prime due giornate e 10-17 nell’ultima), espositori e visitatori si confronteranno con la formula consolidata. Si tratterà naturalmente di un’edizione dal sapore particolare, che arriva in un momento molto delicato e difficile per tutto il settore, ma che mai come quest’anno ha una valenza fondamentale per fornire agli attori del comparto indicazioni per il futuro.

Il layout

Nel layout definitivo della manifestazione la presenza principale sarà quella dell’Italia, protagonista numero uno con tutte le regioni italiane rappresentate. Più defilata, per i motivi che conosciamo di limitazioni negli spostamenti tra Paesi, sarà invece quella internazionale. Confermati anche SUN e “Regeneration! by SIA”, dedicato all’hospitality design, il nuovo format della manifestazione che accorcia le distanze tra gli attori della filiera dell’hospitality. Un format, quest’ultimo, che troverà spazio a stretto contatto con l’area Italia, per creare importanti sinergie.



Le Arene

Tra le conferme per il 2020 anche quelle delle Arene, otto in tutto, dove troveranno spazio gli appuntamenti tematici e gli incontri sui principali temi caldi del momento, rendendo la fiera anche una vera e propria piattaforma di comunicazione. A fare da filo conduttore il tema scelto per tutta la manifestazione, ovvero Think Human, per dare il massimo risalto all’aspetto umano. Risalto che sarà ribadito anche nello stesso layout e nell’ambiente dei padiglioni.



Gli eventi

Nel corso di TTG Travel Experience ci saranno anche eventi di grande spessore e presenze di altissimo prestigio. Come l’Assemblea nazionale di Federalberghi e l’Assemblea nazionale del Turismo sportivo. Inoltre ci sarà una presenza ufficiale dell’Unwto e tornerà il Politecnico di Milano.



Per facilitare la presenza dei visitatori storici di TTG Travel Experience, le agenzie di viaggi, il settore maggiormente colpito dalla crisi generata dalla pandemia, sono inoltre previste alcune agevolazioni e verranno messi a disposizione un numero di pernottamenti. I dettagli dell’iniziativa verranno resi noti nei prossimi giorni.



Tutte le informazioni su TTG Travel Experience sono disponibili sul sito della fiera a questo link.