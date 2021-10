10 eventi da non perdere al TTG Travel Experience 2021 di Rimini

Si torna a Rimini, in presenza, è questa è già una notizia. L’edizione 2021 del TTG Travel Experience di Rimini sarà ancora più ricca di seminari, conferenze e tavole rotonde, addirittura “duecento eventi suddivisi in nove arene in tre giorni”: sceglierne solo dieci è un’impresa ardua, quindi mi scuso fin d’ora con tutti quelli che ho dimenticato. Quest’anno, però, anziché selezionare i temi, ho scelto i relatori tra i 299 (li ho contati uno a uno) che trovate qui. Ecco quelli che mi hanno convinto di più:

mercoledì 13 ottobre:

1) OPENING CEREMONY - Progetto e innovazione per il turismo: effetto fiducia

Main Arena, Hall Sud - ore 12:00 - 13:00

presenta Simona Ventura

intervengono: Lorenzo Cagnoni, Presidente IEG; Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini; Andrea Corsini, Assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della Regione Emilia-Romagna; Giorgio Palmucci, Presidente ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Italia Trasporto Aereo; Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi; Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo



2) Ostelli, co-working e spazi multifunzionali: la nuova socialità si fa strada nelle metropoli e in hotel

Hospitality Evolution Arena Pad D1 - ore 13:30 - 14:30

moderatore: Roberto Gentile, blogger, editore, esperto di retail turistico, community-manager, head-hunter

relatori: Edoardo Dal Negro, ceo Blinkup, Lecturer & Speaker, Digital Marketing Strategist; Fabio Coppola, Chief Visionary Officer & Co Founder Yellowsquare; Alberto Peroglio Longhin, President & ceo Combo Group.



3) La filiera del turismo italiano si ricompatta

Main Arena, Hall Sud - ore 14:00 - 14:40

relatori: Franco Gattinoni, Presidente Fto e Presidente Gruppo Gattinoni; Pier Ezhaya, Direttore Generale Tour Operating Alpitour World e Presidente Astoi; Andrea Grisdale, Chief Executive Officer IC Bellagio; Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Italia Trasporto Aereo.



Giovedì 14 ottobre:



4) Il Turismo alla prova del Pnrr: quali innovazioni per ridare fiducia. I dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano

Main Arena, Hall Sud - ore 10:30 - 12:30

relatori: Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo; Filippo Maria Renga, Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo; Alessandro Bartolucci, ceo BeSafe Group; Antonio Carlucci, Enterprise Sales Executive BizAway; Matteo Ciccalè, Partnerships Director - Travel Scalapay; Luca Manara, ceo & Co-Founder AppQuality; Riccardo Mastrovincenzo, Commercial Director Europcar Mobility Group Italy.



5) Montagna: tutto da rifare? Rifondare il prodotto nei rapporti col cliente e con l’intermediazione

Italy Arena, Pad. C5 - ore 12:00 - 13:00

moderatore: Roberto Gentile, blogger, editore, esperto di retail turistico, community-manager, head-hunter

relatori: Paolo Grigolli, Direttore Azienda per il Turismo Val di Fassa | Attivatore di Territori | Destination Manager; Mirko Lalli, entrepreneur e founder & ceo The Data Appeal Company.



6) Asteroide Covid-19: impatto sulle agenzie di viaggi. Anticipazioni della ricerca Fiavet con il contributo dell’Ente Bilaterale Nazionale Turismo

Italy Arena, Pad C5 - ore 13:30 - 14:30

relatori: Ivana Jelinic, Presidente Favet Nazionale; Roberto Gentile, esperto di retail turistico ed estensore della ricerca.



7) Ritrovare fiducIA. Intelligenza Artificiale ed esperienza umana per dominare il cambiamento.

Hospitality Evolution Arena, Pad D1 - ore 15:00 - 16:00

relatori: Beppe Severgnini, Vicedirettore del Corriere della Sera; Federico Quarato, ceo e fondatore Premoneo; Giovanni Lovat, Associate Partner di Simon-Kucher & Partners.



8) Tavola rotonda - Le associazioni del turismo organizzato si incontrano per la ripartenza

Global Village Arena, Pad A3 - ore 15:00 - 16:00

relatori: Pier Ezhaya, Direttore Generale Tour Operating Alpitour World e Presidente Astoi; Franco Gattinoni, Presidente Fto e Presidente Gruppo Gattinoni; Enrica Montanucci, Presidente Maavi; Domenico Pellegrino, Presidente Aidit; Gianni Rebecchi, Presidente Assoviaggi; Ivana Jelinic, Presidente Fiavet Nazionale.



9) Lo stato dell’arte del turismo outgoing. Destinazioni estere e Fiavet a confronto

Global Village Arena, Pad A3 - ore 16:15 - 17:15

relatori: Aljoša Ota, Direttore Ente Turismo Sloveno; Ivana Jelinic, Presidente Favet Nazionale; Kyriaki Boulasidou, Direttore Ente Nazionale Ellenico per il Turismo; Barbara Minczewa, Direttore Ente Nazionale Polacco per il Turismo; Máté Terjék, Responsabile Sviluppo Mercato Italiano Visit Hungary; Kalanit Goren Perry, Direttore Ufficio Nazionale Israeliano Del Turismo; Marcella Re, Account Director di Dtcm Italy Office Dubai Tourism; Sandro Botticelli, Marketing Manager Ente Nazionale del turismo Thailandese.



venerdì 15 ottobre:



10) Da dove ripartono le agenzie di viaggi? Come vincere la sfida della ripartenza tra tradizione e innovazione

Sala Sisto Neri 1, Hall Sud - ore 11:30 - 12:30

relatori: Massimo Caravita, Presidente Fiavet Emilia-Romagna e Marche; Karin Venneri, Presidente Startup Turismo; Pietro Fantini, Presidente della Fondazione ITS Turismo e Benessere; Massimiliano Masaracchia, Direttore Commerciale Clikki.it.