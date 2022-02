Elisa D’Ospina, modella, presentatrice e inviata al Festival di Sanremo 2022 per Tg2 Costume e Società e il programma Detto Fatto di Rai 2, è una vera patita di viaggi e dopo questa lunga pandemia sogna di tornare a viaggiare a 360 gradi. E ha già stilato la sua lista delle prossime mete.

Cosa ti è più mancato dei viaggi in questo periodo?

Mi è mancato lo stupore della scoperta. Atterrare in un posto e capitare in zone non turistiche e meravigliarmi. Quella sensazione mi è mancata tantissimo anche se non non ho smesso di viaggiare e mi sono dedicata al turismo di prossimità, a girare la nostra splendida Italia.



Qual è la tua top ten dei viaggi che vuoi fare prossimamente?

Non vedo l’ora di partire! In ordine: Ibiza, New York, Sudafrica, Africa, Argentina, Giappone, Australia, Canada, Irlanda, Nord Europa



Quando non viaggi per lavoro che genere di viaggiatrice sei? Comoda e relax o avventura?

Super comoda. Devo avere i miei confort. Non parto se non trovo la location perfetta per le mie esigenze.



Il viaggio più bello della tua vita o la città che porti nel cuore?

Sicuramente l’America. Ma anche a Ibiza ho lasciato il cuore.



Ti organizzi da sola i viaggi o anche con agenzia di viaggi?

Solitamente sola, ma se il viaggio è importante, lungo, mi faccio aiutare dall’agenzia che è sempre una garanzia.



Cosa non può mai mancare nella tua valigia?

Spazzola, mascara e vestaglietta da notte.



Che rapporto hai con le valigie per i tuoi outfit?

Chiedilo all’azienda di trasporti che mi aiuta (ride, ndr)! mi porto tutto!