Orietta Berti: “Dopo Sanremo, sogno di tornare a viaggiare”

di Paola Trotta

Orietta Berti è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato”, con cui ha festeggiato i suoi 55 anni carriera. Una vita in musica e in tour, senza mai dimenticare la sua borsa del trucco.

È reduce da Sanremo, un’edizione unica. Come è stato?

Emozionante tornare dopo 29 anni sul palco dell’Ariston e cantare dal vivo dopo mesi di fermo, ma vedere Sanremo deserta ha fatto effetto.



Dove le piacerebbe andare in vacanza quest’estate?

Se potremo ritornare a fare i live farò solo i concerti, quindi visiterò l’Italia in tour, altrimenti starò a casa.



Il primo viaggio all’estero che vorrebbe fare dopo la pandemia?

Los Angeles! Sono 26 anni che faccio sempre le vacanze estive lì da amici cari. Vorrei tornarci stare un mese e mezzo, godermi la città e gli amici.



Che genere di viaggiatrice è?

Io viaggio tanto da una vita, ma sempre e solo per lavoro. Le vacanze vere e proprie, sono di relax a casa di amici, sia in Italia che all’estero.



Che rapporto ha con le valigie e cosa non può mai mancare?

Sono una collezionista di valigie, ne ho di tutti i tipi e formati e ne porto minimo due, sia per viaggi brevi che lunghi, poiché ci metto in abbondanza abiti e scarpe. La borsa del trucco non può mai mancare!