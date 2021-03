Miss Italia 2020 va in tv per rilanciare il turismo

di Gaia Guarino

Classe 2001, tanto carisma, e sulla testa la corona simbolo del concorso di bellezza più prestigioso del nostro Paese. Martina Sambucini, Miss Italia 2020, viene da Frascati e a pochi mesi dalla sua elezione guarda al futuro con ottimismo. Un domani fatto di opportunità lavorative e viaggi.

"Appena sarà possibile, vorrei tornare al mare con la spensieratezza di due anni fa - confessa -. Il mare è tranquillità, di recente sono stata in Sicilia e ho potuto godere di un'atmosfera meravigliosa".



La trasferta di Martina sull'isola non è stata però una vacanza. "Sono andata a girare uno show televisivo come co-conduttrice - spiega -. Si tratta di un programma per l'estero dedicato ai porti italiani e internazionali, con un taglio orientato alla scoperta delle destinazioni anche attraverso la voce delle persone del luogo, un modo per provare a rilanciare il turismo".



Un'annata alternativa

Il concorso di Miss Italia, che generalmente si articola in più fasi in giro per il Belpaese, ha subito uno stop a causa della pandemia rischiando addirittura di essere rimandato al 2021. Poi il cambio di rotta a fine anno. "Ci hanno comunicato che il tutto si sarebbe svolto a Roma con le selezioni regionali online - racconta Martina -. Anche la finale è stata senza pubblico, la mia speranza è che si riparta, si torni nelle piazze, alle sfilate tra la gente e per me sarebbe bello riuscire a organizzare una festa per celebrare il titolo proprio nella mia città".



E a proposito di Frascati, se i mesi che verranno costringeranno a un turismo di prossimità, perché non esplorare dunque la zona dei castelli romani? "Consiglierei di visitare questi luoghi perché spesso vengono snobbati e se ne parla senza cognizione di causa - conclude -. Non siamo un paesino né una metropoli ma ci sono gli spazi e il giusto dinamismo per vivere al meglio uno stile di vita tranquillo a due passi da Roma".