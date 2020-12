Sardegna, Federalberghi: “A settembre in fumo oltre 100 milioni per il caos contagi”

di Amina D'Addario

La Sardegna ha visto andare in fumo oltre 100 milioni di euro a causa delle cancellazioni di settembre. A quantificare gli effetti di una stagione interrotta bruscamente per i focolai in Costa Smeralda è stato il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca.

"Ci sono state decine di milioni di euro di cancellazioni - ha spiegato Manca intervenendo a un webinar organizzato dall'aeroporto di Olbia -. Per esempio le regate di Porto Cervo che valevano quasi 3 mila prenotazioni sono state annullate nel giro di 24 ore. Moltiplicando per 900 alberghi dell'isola e tutto quello che ne consegue si sa che il danno per il mese di settembre supera abbondantemente i 100 milioni di euro".



Fatale secondo Manca la risonanza mediatica che i contagi hanno avuto sull'immagine dell'isola. "I primi casi sono scoppiati attorno al 7/8 agosto e il risultato poi drammatico, dal punto di vista della fuga dei turisti e del crollo delle presenze, avviene dopo il 22 proprio perché mediaticamente è esplosa questa bolla che ha proiettato su tutta l'isola la realtà di locali e situazioni circoscritte".